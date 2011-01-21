США вивели на орбіту таємний супутник

Ракета-носій Delta 4 вивела на орбіту в четвер з західного узбережжя США секретний розвідувальний супутник, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на сайт www.spaceflightnow.com.

Запуск був проведений з військової бази ВПС США в Каліфорнії Vandenberg Air Force Base. За даними Assosiated Press, підготовка до запуска супутника забрала три роки і близько 100 мільйонів доларів, які пішли на вдосконалення інфраструктури військової бази.

Запуск був здійснений Національним управлінням повітряно-космічної розвідки США (National Reconnaissance Office). Мета і подробиці запуску тримаються в таємниці.

Ракета Delta 4 - найбільша непілотована ракета США, здатна доставляти на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до 24 тонн і до 11 тонн, - на геостаціонарную орбіту.