Симпатики WikiLeaks атакують сайти єгипетського уряду

Група хакерів "Аноніми" заявила, що почала скоординовані атаки на сайти уряду Єгипту, передає Associated Press з посиланням на повідомлення одного з "Анонімів" у соціальній мережі Twitter.

За словами зломщика, від рук хакерів уже постраждали ресурси Міністерства інформації Єгипту, а також правлячої Національної демократичної партії.

У грудні 2010 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, хакерами-"Анонімами" була розгорнена широкомасштабна кампанія в інтернеті проти організацій і фірм, що заважають роботі WikiLeaks.

Атак зазнали сайти міжнародних платіжних систем MasterCard, PayPal і Visa, які відмовилися надавати свої послуги ресурсові. Крім того, від дій прихильників Джуліана Ассанжа постраждав один з найбільших інтернет-магазинів Amazon.

Донедавна в Єгипті був відключений Інтернет. Керівники світових держав різко розкритикували такий крок уряду Х.Мубарака. Тепер робота мережі Інтернет налагоджена.