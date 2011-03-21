Електрокабелі підключено до всіх реакторів аварійної АЕС

Електричні кабелі, необхідні для запуску систем охолодження, підключено до всіх 6 реакторів аварійної японської АЕС "Фукусіма-1".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомляє оператор станції - компанія "Токіо електрик пауер".

З південного боку 3-го реактора сьогодні о 15.55 за місцевим часом "стався викид диму попелястого кольору", повідомив на прес-конференції представник "Токіо електрик пауер", пояснивши: "Наразі сила диму скоротилася, причини викиду уточнюються".

Водночас РІА «Новости» передають, що на телеканалі NHK генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив, що істотних змін радіаційного фону після задимлення, що виникло в другій половині дня в понеділок у районі південно-східної частини аварійного третього енергоблоку АЕС "Фукусіма-1", немає.

Представники компанії-оператора АЕС також повідомили, що великих змін у показаннях дозиметрів, що контролюють рівень радіації за 500 метрів від об`єкту, зафіксовано не було. Окрім цього, повідомлялося, що відхилень у показаннях приладів зі зміни тиску в реакторі на третьому блоці також зафіксовано не було.

За даними телеканалу NHK, на територію станції викликано бригаду пожежників. Весь персонал, який працював на АЕС, було евакуйовано.

Як повідомлялося, після землетрусу магнітудою 9,0, що стався 11 березня на північному сході Японії, на японській АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом із ладу системи охолодження. На АЕС було зафіксовано декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей із 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду та цезію, в повітрі, питній воді та продуктах.