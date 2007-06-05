У США пройшли наземні випробування гіперзвукового літака

США провели перші наземні випробування гіперзвукового літального апарату X-51A, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense-Aerospace.

Апарат X-51A розроблений в рамках програми дослідження гіперзвукових швидкостей, що здійснюється дослідницькою лабораторією ВВС спільно з DARPA, NASA, Boeing і Pratt&Whitney. В ході випробувань на полігоні була проведена гонка двигунів.

Льотні випробування X-51A передбачається почати в 2009 році. Розробники сподіваються, що він зможе розвивати швидкості в діапазоні від 4,5 до 6,5 швидкостей звуку (приблизно від 4,8 до 7 тисяч кілометрів на годину).

В ході випробувань планується зібрати інформацію про теплову дію на конструкцію літального апарату, про поведінку планера, двигунів і устаткування в таких режимах польоту. Надалі ця інформація може бути використана при проектуванні техніки військового призначення, зокрема - крилатих ракет, здатних уражати точкові цілі з максимальною швидкістю.