У Великій Британії викрали партію найдорожчих у світі мобілок - на $6 млн

У Великій Британії зловмисники викрали партію телефонів Vertu загальною вартістю 5,94 мільйона доларів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Engadget.

Четверо невідомих підрізали на своїй машині вантажівку з дорогими мобільниками на путівці поблизу Лондона. Вантажівка скотилася на узбіччя і перекинулася. Зловмисники обчистили вантажний відсік машини і втекли з місця злочину. Через декілька годин після події поліція зловила двох злочинців, проте інші поки що залишаються на волі.

Кожний з вкрадених мобільних телефонів коштує не одну тисячу доларів. Телефони компанії Vertu виготовляються вручну з дорогих матеріалів і проходять багаторазові тести, що позначається на їх ціні.

У квітні у Великій Британії був прийнятий закон, що примушує мобільних операторів блокувати вкрадений мобільник і повідомляти його місцезнаходження по першому запиту від влади. Завдяки цьому закону 80 відсотків крадених телефонів вдається повернути протягом двох днів. Як повідомляється на сайті Boy Genius Report, поки що партія телефонів Vertu не виявлена і не залишала меж країни.