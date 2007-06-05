Інтер купив історичний формат для Шустера

Савік Шустер підтвердив факт підписання угоди з каналом «Інтер». Окрім суспільно-політичного ток-шоу і спортивного проекту, він працюватиме над історичною програмою, повідомляє Телекритика. За словами Савіка, це міжнародний формат, придбаний «Інтером» спеціально для нього.

«Я поки що не хочу говорити про нього – ще зарано», – сказав пан Шустер, але повідомив, що концепція шоу вже готова. На запитання, чи готові вже пілоти нового проекту, ведучий відповів: «Там не потрібні пілоти».

Нагадаємо, раніше головний продюсер «Інтера» Ганна Безлюдна повідомила про придбання «Інтером» британського формату для виробництва програми «Великі українці».

На запитання про те, чи збирається він привести із собою на «Інтер» команду, що працювала над «Свободою слова», Савік відповів: «А хто мені цю команду давав? Так цікаво виходить. ICTV каже: «Формат – наш». Формат не їхній, а НТВ! Є люди, яких я особисто знаходив і запрошував, і вони, мабуть, захочуть піти зі мною. А ті, що працювали на ICTV, залишаться на каналі». Раніше генпродюсер ICTV Михайло Павлов сказав «ТК», що людям, які працюють у проекті «Свобода слова», пропонуватимуть залишитися.

Запитання про можливих кандидатів на місце ведучого «Свободи слова» на ICTV Савік Шустер залишив без відповіді.