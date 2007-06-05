Євростандарт: автомобіль сам повідомляє про аварію ”куди слід”

Австрія та Німеччина приєдналися до системи телефонного автоматичного попередження про аварії на автодорогах, підписавши сьогодні Меморандум про електронні дзвінки – eCall.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, таким чином загальна кількість країн, що приєдналися до цього меморандуму становить 12, з них 9 – члени ЄС, а також Швейцарія, Норвегія та Ісландія.

“Ми досягли критичної маси сьогодні. Я тепер закликаю промисловість витримати графік переходу на стопроцентне обладнання нових автомобілів системою електронного дзвінка до 2010 року”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РІДІНГ.

Єврокомісія виступила з ініціативою запровадження системи електронного телефонного попередження на єдиний номер 112 у 2005 році. Система eCall, у випадках серйозних інцидентів, самостійно здійснює дзвінок до найближчого колл-центру 112 і передає основні дані щодо аварії, навіть, якщо пасажири не здатні цього зробити.

За підрахунками комісії, запровадження такої системи в усіх країнах-членах ЄС скорочує час реакції на аварії з боку відповідних служб на 50% в сільській місцевості та на 40% в містах, що, в цілому, може призвести до збереження 2,5 тис. життів щорічно.