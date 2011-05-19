Харківська міськрада схвалила будівництво ядерної установки

Депутати Харківської міської ради узгодили розміщення на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ») у П’ятихатках дослідної ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яке керується лінійним прискорювачем електронів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за відповідне рішення проголосували 65 депутатів.

Генеральний директор ННЦ «ХФТІ» Іван НЕКЛЮДОВ під час обговорення питання вкотре спростував заяви представників деяких природоохоронних громадських організацій про небезпечність ядерної установки.

«Мій кабінет розташований у п’яти метрах від цієї установки. Там буде такий захист, що ні в робочих приміщеннях, ні за їхніми межами про будь-яке випромінювання не може бути мови. Це ж не ядерний реактор, а лише джерело нейтронів», - наголосив він.

Подальше рішення про розміщення дослідної ядерної установки ухвалюватиме Кабінет міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня відбулися громадські слухання з приводу будівництва ядерної установки. Учасники громадських слухань рекомендували Харківській міськраді та її виконавчим органам розглянути відповідно до чинного законодавства питання про погодження розміщення на території ННЦ «ХФТІ» дослідницької ядерної установки.

12 квітня 2010 року у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.

У ННЦ «ХФТІ» планується протягом найближчих 4-х років розробити та спорудити спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем».

Запуск передбачений у 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Крім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дає можливість виробництва усіх медичних ізотопів, опромінення біологічних об’єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів та нанотехнологій.

Пропозиції щодо використання підкритичних збірок у ядерній енергетиці з’явилися в середині 1950-х з метою підвищення безпеки ядерної енергетики. Однак застосування таких систем тривалий час стримувалось відсутністю потужних джерел нейтронів.