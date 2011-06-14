Укртелеком оприлюднив основні напрями розвитку

Голова правління ВАТ “Укртелеком” Георгій ДЗЕКОН оприлюднив під час сьогоднішніх зборів акціонерів ВАТ основні напрями розвитку компанії на 2011 і подальші роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, компанія планує відмовитися від існуючої сьогодні структури офісних директорів і перейти до управління шляхом 5-6 регіональних відділень.

Як повідомив Г.ДЗЕКОН, також планується розділити існуючу сьогодні вертикаль управління компанії і вертикаль з експлуатації самої компанії на вертикаль обслуговування і продажів.

За словами Г.ДЗЕКОНА, компанія планує зробити все необхідне для утримання існуючої сьогодні абонентської бази фіксованого зв`язку.

Як сказав голова правління “Укртелекому”, компанія також планує надалі утримати не менш як 35% широкосмугового доступу до Інтернету. Г.ДЗЕКОН також зазначив, що надалі компанія планує розвивати ринок телевізійних послуг, зокрема, планується, що не менш як 50% абонентів компанії, які користуються сьогодні широкосмуговим доступом до Інтернету, також користуватимуться її телевізійними послугами.

Г.ДЗЕКОН також наголосив, що компанія планує провести повну реструктуризацію усіх своїх зобов`язань.

За словами Г.ДЗЕКОНА, компанія також планує провести нормування усіх своїх витрат, а також централізацію усіх своїх інформаційних систем, зокрема централізацію роботи бухгалтерії.