Мобільні активи Укртелекому передадуть новій юридичній особі

Операція з продажу нової юридичної особи, якій буде передано всі активи «Укртелекому» з обслуговування мобільного зв`язку, буде завершена в найближчі 3-6 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам після закінчення зборів акціонерів «Укртелекому» голова правління компанії Георгій ДЗЕКОН.

Він також відзначив, що мажоритарний акціонер «Укртелекому» - австрійський концерн «ЕПІК» найняв радника для супроводу операції з продажу мобільних активів компанії.

Г.ДЗЕКОН також відмовився уточнити, чи узгоджений з Фондом держмайна продаж активів нещодавно приватизованого «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.