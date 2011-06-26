Україну прийняли до Європейського ядерного форуму

Генеральна асамблея Європейського ядерного форуму ("Форатом") проголосувала за приєднання асоціації "Український ядерний форум" як асоційованого члена до цієї організації, інформує прес-служба уряду України.

"Український ядерний форум" прийняли до "Форатому" першим з подібних організацій країн, що не є членами Євросоюзу (ЄС). Наголошується, що асоційоване членство в "Форатомі" є кроком на шляху інтеграції України в ЄС, а також "дозволить координувати позиції з ключових питань розвитку ядерної енергетики, налагодити тісніші відносини з європейськими структурами, що мають відношення до формування європейської енергетичної політики та розвитку ядерної енергетики, налагоджувати співпрацю і обмінюватися досвідом в ядерній сфері з провідними світовими компаніями".

Європейський ядерний форум, нагадує РосБізнесКонсалтинг - це об`єднання 16 національних ядерних форумів європейських країн (Бельгія, Болгарія, Угорщина, Великобританія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Румунія, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Швеція, Швейцарія), що представляють інтереси більш як 860 великих європейських і транснаціональних компаній. Сфера діяльності цих компаній - надання продукції і послуг в ядерній галузі.

"Український ядерний форум" створено в грудні 2008 р. підприємствами і організаціями ядерно-промислового комплексу.