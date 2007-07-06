Американець опалює свій будинок нагрітою на сонці горілкою (фото)

Американець Ларрі ВАЙНГАРТЕН винайшов для свого будинку в Каліфорнії систему опалювання на суміші горілки і води, повідомляє видання The New York Times.

53-річний Л.ВАЙНГАРТЕН, що є експертом з водонагрівальних приладів, закінчив реконструкцію своєї триповерхової резиденції в 2006 році. Роботи обійшлися власникові в 180 тисяч доларів. Тепло в будинку забезпечує суміш горілки і води, яка за допомогою насосів, що працюють на сонячній енергії, пропускається через систему труб, нагрівається сонячними панелями і потім надходить у підвал, де нагріває бак з водою на 3,8 кубометри. Фотоелементи на даху виробляють електроенергію (кожна по 105 ватт), яка вистачає для освітлення, роботи комп`ютера й іншої побутової техніки.

Сучасні матеріали допомагають зменшити витрати на обслуговування будинку і його ремонт. Наприклад, будинок обшитий не деревом, а спеціально розробленим вогнетривким матеріалом під назвою HardiShake з суміші целюлози і цементу. Оскільки матеріал дозволяє не фарбувати будинок (що зазвичай потрібно робити кожні десять років), Л.ВАЙНГАРТЕН економить на цьому від 14 до 18 тисяч доларів.

Підлога також вкрита не деревом, а спеціальним матеріалом Trex, зробленим з відновленого дерева і пластика. Хоча він обходиться майже удвічі дорожче за червоне дерево, матеріал не тріскається і добре витримує негоду і перепад температур.

Це не перший приклад будинку, для якого ресурси виробляються натуральним способом, передає Лента.ру. Наприклад, американські проектувальники Метью КОАТС і Тім МЕЛДРАМ розробили ідею будівлі, яка одержує необхідну електроенергію зі шпинату.