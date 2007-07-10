Раритетні французькі автомобілі на годину зупиняться у Києві

11 липня кияни зможуть побачити раритетні французькі автомобілі Citroеn Traction Avant 1934-1957 років випуску.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, ці машини відвідають столицю України у рамках міжнародного ралі KOZAK 2007, учасниками якого вони є.

Автопробіг стартував у Парижі 6 липня. У Києві машини будуть представлені для ознайомлення лише протягом однієї години. Старовинні півстолітні авто зупиняться о 12.30 біля Києво-Печерської Лаври на вул.Січневого повстання, 42/1 (експозиційний майданчик поруч з рестораном «СРСР»).

Автопробіг проводиться щороку під егідою французької асоціації Global Driver. Цього року автомобілісти об`їдуть сім європейських країн, серед яких і Україна.