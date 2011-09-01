У Львові інтернет-революція

У Львові 1 вересня компанія ВОЛЯ обіцяє влаштувати «інтернет-революцію». Так, компанія ВОЛЯ запропонує своїм абонентам у Львові інтернет на швидкості до 150 Мбіт/с, запровадивши найшвидший інтернет-стандарт для масового домашнього сегмента DOCSIS 3.0.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Львові повідомили представники компанії ВОЛЯ.

Як зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ, «завтра у Львові буде «інтернет-революція».

За його словами, завдяки впровадженню цього інноваційного рішення, швидкість в пропонованих абонентам безлімітних пакетах збільшена в два, три, чотири рази без зміни ціни. Одночасно з запуском нової технології, ВОЛЯ ввела нову лінійку інтернет-пакетів з підвищеними швидкісними характеристиками: 2, 10, 30 та 150 Мбіт/с.

Для отримання згаданої швидкості 30 та 150 Мбіт/с абонентам необхідний модем нового стандарту DOCSIS 3.0., який ВОЛЯ надає в користування. Існуючі абоненти ВОЛІ, які бажають перейти на нові пакети та отримувати найвищу швидкість, зможуть в будь-який час звернутися до ВОЛІ та замовити обмін свого старого модему на модем нового стандарту, без збільшення абонентної плати.

Як відмітив директор львівського регіонального підприємства ВОЛІ Микола МУЗАЛА, впровадження останніх розробок в галузі технологій є новим етапом розвитку інтернет-послуг, який відкриває широкі можливості для клієнтів.

«Для того, щоб надавати абонентам нові швидкості і більш якісне обслуговування, ВОЛЯ впродовж останнього року інвестувала понад 10 мільйонів гривень в новітнє технічне обладнання та інфраструктуру мережі. Впровадження інноваційного стандарту - це наші інвестиції не тільки в розвиток телекомунікаційних послуг, а й в цілому - у Львів», - наголосив М.МУЗАЛА.

Він також відмітив, що всі інноваційні зміни, що проводяться компанією, спрямовані на забезпечення абонентам підвищеного комфорту і високого якісного рівня послуг.

«Саме якість і надійність послуг для абонентів - є для нас головним пріоритетом. Ми щиро пишаємося, що Львів, один з найпопулярніших серед європейських туристів українських міст, сьогодні має нове покоління інтернет-швидкостей», - відмітив М.МУЗАЛА.