NASA попереджає: 6-тонний супутник стрімко падає на Землю

Американське космічне агентство NASA застерігає, що шеститонний супутник стрімко наближається до Землі і може зіткнутися з планетою протягом тижня, повідомляє Бі-бі-сі.

Він перебував на орбіті відтоді, як був запущений шатлом "Дискавері" 20 років тому.

NASA попереджає, що ризик зіткнення цього об`єкту із Землею вищий від звичайного - 1 до 3000. Агентство також стверджує, що супутник може зіткнутися з будь-якою точкою земної поверхні.

Але більш вірогідний прогноз розвитку подій, що супутник розпадеться на безліч уламків або згорить в атмосфері Землі.

Досі жоден з жителів планети не був поранений в результаті падіння космічного сміття.