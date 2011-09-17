NASA попереджає: 6-тонний супутник стрімко падає на Землю
00:44, 17 вересня 2011Наука та IT
6131 0
За тиждень - у будь-якому місці
Американське космічне агентство NASA застерігає, що шеститонний супутник стрімко наближається до Землі і може зіткнутися з планетою протягом тижня, повідомляє Бі-бі-сі.
Він перебував на орбіті відтоді, як був запущений шатлом "Дискавері" 20 років тому.
NASA попереджає, що ризик зіткнення цього об`єкту із Землею вищий від звичайного - 1 до 3000. Агентство також стверджує, що супутник може зіткнутися з будь-якою точкою земної поверхні.
Але більш вірогідний прогноз розвитку подій, що супутник розпадеться на безліч уламків або згорить в атмосфері Землі.
Досі жоден з жителів планети не був поранений в результаті падіння космічного сміття.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter