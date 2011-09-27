США виділять Україні $60 млн на створення дослідного реактора

США нададуть Україні фінансову і технічну допомогу для організації в 2014 році виробництва медичних ізотопів в країні на суму більше 60 мільйонів доларів

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, пощиреному прес-службою відомства.

"Держсекретар США Хілларі Клінтон і голова МЗС України Костянтин Грищенко підписали 26 вересня меморандум про взаєморозуміння в питаннях ядерної співпраці... США підтверджують намір надати, згідно з наміченим графіком, фінансову і технічну допомогу з будівництва до березня 2012 року і запуску до 2014 року джерела нейтронів. На додачу до нових дослідницьких можливостей джерело нейтронів зможе виробляти близько 50 видів медичних ізотопів, які можуть бути використані для лікування раку та інших захворювань ... Очікуваний обсяг фінансової та технічної допомоги, як очікується, перевищить 60 мільйонів доларів ", - цитує РІА "Новости".