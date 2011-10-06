Ракета "Зеніт" стартувала з Байконура

Ракета-носій "Зеніт-2SLБ" російсько-українського виробництва з американським супутником зв`язку Intelsat 18 успішно запущена з космодрому Байконур в Казахстані, повідомили в Роскосмосі.

"Старт відбувся в розрахунковий час. Відділення космічного апарату від розгінного блоку намічено в 07.34 мск", - цитує представника відомства Бі-бі-сі. Трохи пізніше, за його словами, розгінний блок ДМ-SLБ з космічним апаратом Intelsat 18 був виведений на суборбітальну траєкторію.

Пуск ракети, спочатку запланований на середу, був перенесений на прохання замовника, компанії Intelsat.

Телекомунікаційний супутник повинен бути виведений на орбіту геостаціонаруню на відстані приблизно 36 000 км від Землі. За словами представника Роскосмосу, супутник потрапить на орбіту за допомогою власного двигуна.