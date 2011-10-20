Виявлено новий вірус-шпигун

Виявлено новий комп`ютерний вірус, який нагадує відомий вірус Stuxnet, який торік був використаний проти іранських ядерних об`єктів, повідомляє Бі-бі-сі.

Новий вірус отримав назву Duqu і його мета полягає в зборі інформації. Його код майже ідентичний коду вірусу Stuxnet, що свідчить про те, що він має те саме походження.

Цей вірус був виявлений на ряді комп`ютерів в європейських компаніях і організаціях. Він самоліквідується через 36 днів.