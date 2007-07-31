ВПК Росії розгляне проблеми розробки композитних матеріалів

Перший віце-прем`єр уряду Росії Сергій Іванов у вівторок проведе виїзне засідання Військово-промислової комісії, на якому розглядатимуться проблеми розробки і виробництва композитних матеріалів, повідомив РІА "Новости" представник секретаріату першого віце-прем`єра.

Учасники засідання, яке пройде у ФГУП "Всеросійський інститут авіаційних матеріалів" (ВІАМ), обговорять проект ФЦП щодо розробки, відновлення й організації виробництва стратегічних, дефіцитних та імпортозамісних матеріалів і малотоннажної хімії для продукції військового і подвійного призначення.

Крім того, Іванов огляне виставку нових матеріалів, які виробляє ВІАМ для різних галузей промисловості.

ВІАМ займається створенням технологій і виробництвом композитних матеріалів для авіаційнно-космічного комплексу. У цьому інституті 1937 року була створена перша радянська авіаційна броня. ВІАМ також брав участь в розробці матеріалів для атомної енергетики.