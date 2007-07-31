Сім чудес України - офіційні та ”накручені” через Інтернет

Оргкомітет всеукраїнської акції “Сім чудес України” розповсюдив офіційний рейтинг лідерів акції, сформований після вилучення фальсифікованих голосів.

Як повідомляє прес-служба оргкомітету, це зроблено у зв’язку з тим, що деякі ЗМІ розповсюдили рейтинг лідерів акції, спотворений “накрутками” при голосуванні.

Протягом минулих вихідних, повідомляє прес-служба, використовуючи штучні “накрутки”, певна група людей спробувала вплинути на результати голосування. Відтак, результати голосування за три минулі дні були виключені з загального числа тих, хто проголосував.

Враховуючи це, повідомляє прес-служба, на сьогодні перелік 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядає так: заповідник „Кам’янець”, дендропарк „Софіївка”, заповідник „Хортиця”, музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.

Саме цей Топ-10 лідерів на даний момент є офіційним, наголошує прес-служба, і просить ЗМІ не тиражувати рейтинг, нещодавно поширений в Інтернеті.

Тим часом, повідомляє прес-служба, технічні служби офіційного сайту акції 7chudes.in.ua готують нові системи захисту голосування. Оргкомітет повідомляє, що вже 1 серпня, голосування буде поновлено.

Згідно з умовами конкурсу, остаточне рішення по визначенню 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі інтернет-голосування та висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів в галузі туризму).