У плеєрах Apple перегріваються батарейки

Компанія Apple оголосила про програму заміни плеєрів iPod nano першого покоління, проданих в період з вересня 2005 року по грудень 2006 року, через небезпеку перегріву батареї.

Як передає РІА Новости з посиланням на сайт AppleInsider, за словами представників Apple, ця проблема стосується лише невеликої частини пристроїв, акумулятори для яких виготовляв один із постачальників. Ризик перегріву зростає по мірі збільшення терміну служби батареї.

Apple рекомендує припинити використання iPod nano першого покоління і перевірити серійний номер плеєра на сайті технічної підтримки компанії. У випадку, якщо пристрій бере участь у програмі, користувач може оформити заявку на безкоштовну заміну через інтернет. Така можливість є у жителів США, Канади, Австралії, Японії, Нової Зеландії та країн Європи.

Про випадки перегріву батарей iPod nano було відомо давно. Минулого року Apple запустила програму по заміні плеєрів на території Японії, після того, як влада країни розслідувала десятки випадків перегріву акумуляторів пристроїв. В результаті деяких інцидентів користувачі одержали легкі опіки.

Apple випустила перший плеєр в лінійці iPod десять років тому. До жовтня поточного року компанія продала понад 300 мільйонів iPоd різних поколінь.