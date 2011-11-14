У Тернополі до поліклініки можна записатися через Інтернет

У Тернополі в комунальній поліклініці №1 запроваджено електронну реєстратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, під час її презентації начальник міського управління охорони здоров’я Ростислав ЛЕВЧУК повідомив, що це перша в Україні система електронної реєстрації, запроваджена в комунальній лікарні.

«Такі системи є у приватних клініках у Києві, зараз планують її запровадити у державних медзакладах Москви. Пілотний проект, який ми сьогодні запускаємо в Тернополі, – перший в Україні серед комунальних лікарень», – запевнив Р.ЛЕВЧУК.

За даними заступника міського голови з гуманітарних питань Леоніда БИЦЮРИ, дана електронна система дасть можливість уникнути черг в поліклініці, а також впорядкувати роботу лікарів.

«Окрім цього, ми уже вдосконалили документообіг. Адже якщо в поліклініці до запровадження системи було 90 тис. особових карточок пацієнтів, то тепер є лише 50 тис. облікових записів. Бо виявилося, що частина карток – це були «мертві душі», ще частина – «дублери», тобто на одну людину було кілька карток», – розповів Л.БИЦЮРА.

За даними представників компанії Web Advancers, яка розробила систему, тепер мешканці Центру, який обслуговує поліклініка №1, зможуть записатися на прийом до лікаря на конкретну годину за допомогою Інтернету. Старші люди, у яких немає Інтернету, зможуть зробити те саме, зателефонувавши в реєстратуру, їхні дані тоді в електронну систему введуть реєстратори.

«На сайті люди можуть побачити, які лікарі сьогодні працюють, з якої по яку годину, скількох людей вони сьогодні зможуть прийняти і чи ще є вільні години. Після реєстрації пацієнтів вся інформація стікається д завідуючого та лікаря», – розповів Р.ЛЕВЧУК.

У перспективі передбачено комп’ютерами забезпечити кабінет кожного дільничного, щоб він бачив, на які години до нього записалися на прийом люди, і міг планувати свою роботу.

Вартість пілотного проекту, за даними керівника компанії Web Advancers Бориса ТАТАРНЮКА, склала 100 тис. грн. і була профінансована компанією.

«Ми взяли ці видатки на себе, щоб показати, що таку систему можна запустити і вона працює. У подальшому розраховуємо на підтримку міської ради щодо впровадження електронної реєстрації у всіх лікарнях міста», – сказав Б.ТАТАРНЮК.

Б.ЛЕВЧУК зазначив, що кошти на реалізацію цього проекту буде закладено в бюджеті міста на 2012 рік. При цьому обумовив, що до фінансування цього проекту заплановано залучити і кошти грантодавців, відтак конкретної суми, яка буде виділена з бюджету, не назвав. Він лише повідомив, що розробка і впровадження системи електронної реєстрації та документообігу для однієї лікарні обійдеться орієнтовно у 800 тис. грн. Всього у Тернополі три лікарні.