Конгрес США дозволив прослуховувати телефонні розмови іноземців

Санкція суду не знадобиться

Конгрес США у суботу ввечері схвалив законопроект, який дозволяє розвідувальному управлінню країни проводити електронне стеження за іноземними громадянами без санкцій суду. Законопроект підтримали 227 конгресменів Палати представників, проти проголосували 183. Днем раніше даний законопроект був підтриманий у Сенаті, 60-28, відзначає Reuters. Згідно прийнятому документу, американська розвідка зможе прослуховувати телефонні розмови іноземців без судового ордера.

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