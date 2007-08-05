Студенти створили пивний насос на сонячних батареях
14:13, 05 серпня 2007Наука та IT
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Винахід продемонструють на рок-фестивалі
Студенти технічного вузу бельгійського міста Левен сконструювали пивний насос, робота системи охолоджування якого забезпечується за допомогою сонячних батарей, повідомила радіостанція "Контакт-плюс".
Свій винахід студенти мають намір продемонструвати у дії учасникам майбутнього рок-фестиваля в Левені, який відбудеться 10-12 серпня.
За словами майбутніх інженерів, їх метою є пропаганда можливостей використання енергії Сонця як альтернативного енергоджерела.
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