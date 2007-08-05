Студенти створили пивний насос на сонячних батареях

Винахід продемонструють на рок-фестивалі

Студенти технічного вузу бельгійського міста Левен сконструювали пивний насос, робота системи охолоджування якого забезпечується за допомогою сонячних батарей, повідомила радіостанція "Контакт-плюс". Свій винахід студенти мають намір продемонструвати у дії учасникам майбутнього рок-фестиваля в Левені, який відбудеться 10-12 серпня. За словами майбутніх інженерів, їх метою є пропаганда можливостей використання енергії Сонця як альтернативного енергоджерела. РІА Новости

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