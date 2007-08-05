Росіяни розпочнуть серійне виробництво балістичних ракет ”Булава-М”

В Росії ухвалено рішення про серійне виробництво балістичних ракет "Булава-М". Про це повідомив головнокомандувач Військово-Морського флоту Росії адмірал Володимир МАСОРІН.

Як передає NEWSru , за словами адмірала, ВМФ РФ цього року проведе ще два випробувальні пуски новітньої балістичної ракети "Булава-М (морського базування) ", повністю випробування планується завершити в 2008 році.

"Ми не сумніваємося в успішному випробуванні ракетного комплексу "Булава-М", у нас немає ніяких сумнівів. У створення цього комплексу вкладено колосальну кількість інтелектуальної праці і коштів", - повідомив головком.

Він також розповів журналістам, що Військово-Морський флот планує випробувати новітню ракету на максимальну дальність польоту.

"Нам треба буде стріляти далі, ніж ми стріляємо", - зазначив В.МАСОРІН. "Можливо, ця стрілянина вийде за рамки випробувань. Зараз триває підготовка до цих пусків, яка займе більше року. Потрібно буде визначити параметри, місця приземлення і тому подібне", - сказав він.

Головком особливо наголосив на тому, що параметри випробувань є цілком таємною інформацією.

"Їх не повинен знати ніхто, навіть ті, хто застосовує ракету. Це супер-секретна цифра. Той, кому належить, про це знатиме, це керівники країни", - сказав головком.

Випробування "Булави" тривають з осені 2004 роки. Вони починалися успішно, проте 3 пуски поспіль, що відбулися в другій половині 2006 року, виявилися невдалими. Останні за часом випробування пройшли 28 червня 2007 року: "Булава" була запущена з борту атомного ракетного крейсера "Дмитро Донський" з акваторії Білого моря і у встановлений час досягла полігону Кура на Камчатці.

Балістична ракета "Булава" морського базування має розрахунковий радіус дії 8 тисяч кілометрів. Вона повинна стати головною зброєю нових стратегічних підводних ракетоносців проекту 955 "Борей". Головний підводний човен цієї серії - "Юрій Долгорукий" був спущений на воду у квітні 2007 року.