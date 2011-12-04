У Skype знайшли «дірку» для шпигування

Фахівці в галузі IT виявили у популярній програмі для спілкування Skype "дірку", яка дозволяє дізнатись реальне географічне розташування користувача.

Так, за словами експертів Політехнічного інституту при Нью-Йоркському Університеті, сервіс телефонії дозволяє встановити IP-адресу конкретного користувача, що з точки зору безпеки є досить серйозним недоліком у Skype.

Для перевірки свого спостереження група фахівців ініціювала близько 10 000 відеодзвінків випадковим користувачам Skype, після чого було встановлено, що дані про користувача можна встановити навіть в тому випадку, якщо той не відповідає на виклик і встановлення зв'язку не відбувається.

Фахівці кажуть, що серед переданих даних найбільшу загрозу являє собою IP-адреса користувача, з'ясувавши яку, хакер зможе обчислити, де саме знаходиться цей користувач.

При встановленні місця розташування користувача перед шахраями відкриваються значні можливості зі шпигунства і шантажу людей, що особливо актуально для різних відомих особистостей.

Кіт Росс, професор інформатики з Нью-Йорка, каже, що повністю технічні подробиці уразливості їх група поки не буде оприлюднювати, але за його словами провести виявлення IP-адреси абонента Skype може "будь-який хакер рівня коледжу".

Слід зазначити, що минулого року в Skype вже виявлялися проблема, пов'язані з проблемами у сфері безпеки IP-адрес, крім того раніше також повідомлялося про проблеми в мобільних версіях Skype, через які можна було вкрасти різні персональні відомості про користувачів смартфонів.

ТСН