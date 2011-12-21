Віце-прем'єр РФ: виробництво Ан-124 відновиться не скоро

Відновлення виробництва транспортних літаків Ан-124 «Руслан» відбудеться не скоро і замовникам доведеться чекати ще не один рік.

Про це заявив віце-прем'єр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ, повідомляють «Известия».

«Що стосується відтворення, то на сьогодні поки що нічого не готове. Ми від цих планів не відмовляємося, але говоримо, що це займе тривалий проміжок часу, оскільки спочатку мають бути виконані кілька умов», - сказав С.ІВАНОВ.

Одна з них, за його словами, це отримання твердого замовлення, як мінімум, на 60 літаків. Саме такий портфель замовлень необхідно сформувати для окупності цього проекту, вважає С.ІВАНОВ.

За його словами, вартість кожної машини становить не менше 300 млн. дол., що звужує коло потенційних покупців.

«Поки немає такого замовлення - розгортати виробництво безглуздо, - впевнений віце-прем'єр РФ.

Він повідомив, що компанія «Волга-Дніпро» висловила намір придбати близько 20 літаків. Міноборони РФ у державній програмі озброєнь до 2020 року (ближче до кінця цього періоду) заклало розміщення замовлення на певну кількість модернізованих військово-транспортних Ан-124. За деякими даними, також на 20 машин. Зараз активно шукаються й інші замовники на ці літаки. Причому не тільки в Росії, а й за кордоном. Втім, на світовому ринку на такий літак є тільки один покупець і лише теоретичний, зазначив С.ІВАНОВ.

«Це Сполучені Штати Америки. Інших країн я не бачу, мені б хотілося, але їх немає», - сказав він.

Як зазначив С.ІВАНОВ, ще одна проблема - врегулювання взаємин з українською стороною, котра вважає себе правонаступницею всіх авторських прав на конструкторську документацію цього літака.

«Далі говорити не буду, але ця проблема існує. Від вирішення цього питання залежить, чи будуть встановлені роялті чи ні», - сказав С.ІВАНОВ.

Він також зазначив, що для організації виробництва Ан-124 потрібно буде перевести всю конструкторську документацію з паперових носіїв в електронний вигляд. Займе це не один рік. За словами С.ІВАНОВА, для організації в Ульяновську серійного виробництва вантажних Іл-476 (модернізований варіант Іл-76) на переведення старої радянської документації в електронний вигляд пішло два роки.

У групі компаній «Волга-Дніпро» утрималися від коментарів щодо перспектив відновлення виробництва Ан-124 і своїх планів. Зате у воронезькій авіакомпанії «Політ», ще одному експлуатанту цього типу літаків, повідомили, що ще минулого року розмістили замовлення на 20 нових «Русланів», тобто на таку ж кількість, як і «Волга-Дніпро». На сьогодні в парку авіакомпанії «Волга-Дніпро» є 10 літаків Ан-124-100 «Руслан», у «Польоту» - ще чотири лайнери. В українських «Авіаліній Антонова» літає сім таких машин. Крім того, деяка кількість «Русланів» знаходиться в авіапарку російського Міністерства оборони. Причому всі ці лайнери після модернізації і капремонту зможуть відлітати ще 20–30 років, вважає С.ІВАНОВ.

В «Об'єднаній авіабудівній корпорації» (ОАК) не стали уточнювати статус поточних робіт над відновленням виробництва «Русланів». Проте один із працівників корпорації розповів «Известиям» ще про одну проблему, пов'язану з тим, що вимоги цивільних і військових замовників до характеристик літака значно відрізняються.

«Відповідно, нам доведеться будувати два різні літаки, що позначиться на вартості виробництва і збільшить вартість літаків для замовника. Зараз із замовниками ведеться робота щодо максимальної уніфікації цих вимог з тим, аби будувати літаки серійно, а не організовувати штучне виробництво», сказало джерело в ОАК.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня 2011 р. посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки в Ульяновськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня ц.р. під час авіасалону "МАКС-2011" заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво «Об'єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дадуть змогу відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже в 2014 році, проте керівництво російської ОАК наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Також 16 серпня президент ОАК Росії Михайло ПОГОСЯН повідомив, що Міністерство оборони Росії має намір купити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

«На сьогодні обговорюється програма глибокої модернізації літаків Ан-124 і державною програмою озброєнь (РФ) передбачена закупівля 10 літаків Ан-124», - сказав М.ПОГОСЯН.