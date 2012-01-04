Україна вестиме контррозвідку в інтернеті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Цим законом внесено зміни до Законів "Про Службу безпеки України" та "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". Відповідно до змін, перелік функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України та підпорядкованих йому органів доповнюється підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Крім того, передбачено, що порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується головою Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 грудня ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України".

Закон підтримали 263 з 279 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.