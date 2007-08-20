Пошкоджений шаттл Endeavour відстикувався від МКС

Американський космічний шаттл Endeavour відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Відстикування відбулася на добу раніше запланованого терміну у зв`язку з побоюваннями щодо того, що тропічний ураган "Дін" може перешкодити успішному поверненню шаттлу на Землю. Очікується, що Endeаvоur приземлиться 21 серпня, спочатку повернення шаттлу було заплановане на 22 серпня ц.р. передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Рішення про зміну графіка роботи Endeavour було ухвалене напередодні керівництвом Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Нагадаємо, що нещодавно в обшивці шаттла було виявлено тріщину, через що виникали побоювання, що човник може розвалитися при вході в атмосферу. Проте фахівці NASA ухвалили рішення не проводити ремонт на орбіті, а повернути човник на Землю. Одним з аргументів було те, що тріщина розміром 8,5 х 5 сантиметрів не повинна встигнути розвинутися до посадки шатлу.