Засновник "ВКонтакте" передав мільйон доларів на "Вікіпедію"
01:51, 25 січня 2012Наука та IT
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Заява на офіційному сайті
Засновник ігенеральнийдиректорсоцмережі"ВКонтакте" ПавлоДуровпожертвувавінтернет-енциклопедії"Вікіпедія" мільйондоларів.Заяву про цезробивДуров24 січня наконференціїDigital Life Design(DLD) вМюнхені, зазначаєтьсявофіційномуTwitter-акаунтіконференції.
Дуровпообіцявперерахувати коштинарахунокпід час спільного виступуіз засновником "Вікіпедії"ДжимміУейлсом.ВідеозаписвиступуДуроваіВейлзадоступнийнасайтіLiveStream.
Угрудні 2011року ПавлоДуровспільнозголовою фондуDST GlobalЮріємМільнеромоголосивпро стартпрограмиз інвестуванняцікавихстарт-апів.Наприкінцігрудня вонивручилигрантив 25тисяч доларівпершим шістьомпроектам, повідомляєЛента.ру.
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