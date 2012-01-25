Засновник "ВКонтакте" передав мільйон доларів на "Вікіпедію"

Заява на офіційному сайті

Засновник ігенеральнийдиректорсоцмережі"ВКонтакте" ПавлоДуровпожертвувавінтернет-енциклопедії"Вікіпедія" мільйондоларів.Заяву про цезробивДуров24 січня наконференціїDigital Life Design(DLD) вМюнхені, зазначаєтьсявофіційномуTwitter-акаунтіконференції.



Дуровпообіцявперерахувати коштинарахунокпід час спільного виступуіз засновником "Вікіпедії"ДжимміУейлсом.ВідеозаписвиступуДуроваіВейлзадоступнийнасайтіLiveStream.



Угрудні 2011року ПавлоДуровспільнозголовою фондуDST GlobalЮріємМільнеромоголосивпро стартпрограмиз інвестуванняцікавихстарт-апів.Наприкінцігрудня вонивручилигрантив 25тисяч доларівпершим шістьомпроектам, повідомляєЛента.ру.

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