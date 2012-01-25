У Польші триває хвиля атак на сайти уряду

У Варшаві пройшла масова акція протесту проти наміру Польщі підписати 26 січня угоду про захист авторських прав, яка, на думку протестувальників, обмежує свободу в інтернеті, повідомляє Радіо Свобода.



Хакерські атаки на інтернет-портали прем'єр-міністра, парламенту, окремих міністерств і відомств тривають у Польщі вже кілька днів. А у вівторок користувачі інтернету вийшли на вулиці столиці - біля представництва Єврокомісії протестували кілька тисяч осіб.



- Так звану антипіратську угоду готували за закритими дверима, в таємниці. Від нас приховували те, що планується підписати і ми проти таких методів, - сказав один з організаторів демонстрації.



Угода все ж буде підписана, про це завив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: "Ми намагалися якомога більш професійно оцінити наслідки, які спричинить підписання цього документа. Якщо треба, зміни будуть зроблені на етапі ратифікації, але на грубий шантаж ми не піддамося".



Підписання угоди не означає, що воно одразу набуде чинності - необхідна ще ратифікація парламентом.