”Жюль Верн” полетить у космос з Байконура

00:51, 22 серпня 2007
Наука та IT
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Узгоджено запуск європейської "вантажівки"

”Жюль Верн” Запуск першого європейського вантажного космічного корабля "Жюль Верн" планується на січень наступного року, повідомив глава Європейського космічного агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден на авіакосмічному салоні, що відкрився у вівторок, "МАКС-2007".

"Я хотів би подякувати главі Роскосмосу Анатолію Пермінову за те, що цей запуск поставлений в графік російських запусків у січні 2008 року", - сказав він.

За словами Дордена, найближчі місяці ЕКА також здійснить запуск другого супутника, що входить до європейської навігаційну систему "Галілео". "Запуск буде здійснений з Байконура на російській ракеті "Союз", - повідомив він.

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