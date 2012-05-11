Facebook відкрив власний файлообмінник
11:41, 11 травня 2012Наука та IT
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Соціальна мережа Facebook запустила можливість обміну файлами в групах.
У Цукерберга дозволили обмінюватись файлами
Відтепер усі користувачі Facebook, які беруть участь у будь-яких групах, зможуть завантажувати файли в ці групи та обмінюватися ними з іншими людьми, повідомляє ТСН.
Розмір одного файлу, який можна завантажити, наразі обмежено 25 мегабайтами. Facebook також заборонив обмінюватися файлами, що можуть містити небезпеку (.exe) чи порушувати авторські права (.mp3). Решта типів файлів підтримується без обмежень.
У жовтні 2010 року Facebook придбав простий сервіс обміну файлами drop.io, в якого, окрім файлообмінника, була також опція конференц-зв'язку.
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