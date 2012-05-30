97 глав держав зареєстровані у Twitter

97 президентів мають або користуються аккаунтом в соцмережі Twitter. Про це у себе на Twitter написав віце-президент Європарламенту Александр Альваро.

Таку статистику під час обговорення у Європарламенті навів спеціаліст із соціальних мереж провідної світової фірми, яка спеціалізується на PR та комунікаціях, Burson-Marsteller Маттіас Люфкенс.

Крім того, за його словами, 3/4 європарламентарів мають мають власні сторінки на Facebook, а 287 депутатів Європарламенту користуються Twitter.

Як зазначає Тиждень, свої акаунти у Facebook мають президент США Барак Обама, прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Росії Дмітрій Медведєв, президент Польщі Броніслав Коморовський.

Глави Білорусі, Японії та Індії своїх сторінок не мають, як і президент України Віктор Янукович.