Компанія Apple презентувала iPhone 5, він складається з скла і алюмінію і на 18% тонший свого попередника, повідомляє Bits Blogs New York Times.

Товщина iPhone 5 складає 7,8 мм, вага - 112 грамів. Дисплей нового смартфона Apple став більше - 4 дюйми в діагоналі.

Новий дисплей забезпечує на 44% більш насичені кольори. iPhone 5 підтримує високошвидкісні мобільні мережі LTE і Wi-Fi, дозволяє передавати дані зі швидкістю до 150 Мбіт / с.

Новий смартфон підтримує запис відео у форматі 1080p.

У процесі відеозйомки можна робити фотографії. У смартфоні встановлений процесор Apple A6, операційна системи iPhone 5 - iOS 6. Всі штатні додатки iOS і розроблені компанією додатки оновлені.

«Газета.Ru»