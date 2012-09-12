Apple презентувала iPhone 5
21:11, 12 вересня 2012Наука та IT
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У новинки збільшений екран, підтримка LTE, телефон тонший за 4S на 18%.
Apple показала довгоочікувану новинку
Компанія Apple презентувала iPhone 5, він складається з скла і алюмінію і на 18% тонший свого попередника, повідомляє Bits Blogs New York Times.
Товщина iPhone 5 складає 7,8 мм, вага - 112 грамів. Дисплей нового смартфона Apple став більше - 4 дюйми в діагоналі.
Новий дисплей забезпечує на 44% більш насичені кольори. iPhone 5 підтримує високошвидкісні мобільні мережі LTE і Wi-Fi, дозволяє передавати дані зі швидкістю до 150 Мбіт / с.
Новий смартфон підтримує запис відео у форматі 1080p.
У процесі відеозйомки можна робити фотографії. У смартфоні встановлений процесор Apple A6, операційна системи iPhone 5 - iOS 6. Всі штатні додатки iOS і розроблені компанією додатки оновлені.
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