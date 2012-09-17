34% українських інтернет-користувачів самі полегшують життя кібер-злочинцям

34% українських користувачів Інтернету захищають дані за допомогою примітивних і легкопідібруваних паролів. Про це свідчать результати дослідження компанії «О+К Research», проведеного на замовлення компанії «Лабораторія Касперського», повідомили УНІАН у прес-службі «Лабораторії Касперського».

Як зазначили у прес-службі, «підібраний або вкрадений зловмисником пароль може стати ключем до всієї інформації про користувача»: від персональних фотографій до номера кредитної картки. Тому для численних онлайнових сервісів рекомендується використовувати складні паролі. Вкрай бажано не використовувати один і той самий пароль на різних сервісах. Інакше користувач може втратити не тільки важливі дані, а й частину своєї «цифрової» особи – наприклад, разом з доступом до сторінки в соціальній мережі.

Дослідження, проведене напередодні запуску Kaspersky Internet Security 2013 на замовлення «Лабораторії Касперського» компанією «О+К Research» в 25 країнах світу, показує, що загрозу простих паролів користувачі поки що не усвідомили: дані 34% опитаних практично не захищені.

Згідно з результатами опитування, досить часто використовуються зовсім безпечні паролі, які легко підібрати навіть без використання спеціальних методик. Йдеться про дату народження (16%), middle name (3%) або кличку домашньої тварини (6%) – цю й іншу подібну інформацію можуть дізнатися не тільки близькі друзі і родичі. Її без особливих труднощів можна знайти в Інтернеті, наприклад, у соціальних мережах, зловмисникові потрібно лише проявити трохи кмітливості. Ще 15% опитаних використовують поєднання цифр «123456» або схоже, а 6% - слово «пароль». Такий «захист», так само як і інші паролі, базується на простих словах, може бути легко розкритий за короткий час.

Ще одна проблема безпеки, на яку користувачі рідко звертають увагу, - використання паролів, що повторюються. Такий підхід дає змогу не перенавантажувати пам'ять великою кількістю цифро-буквених комбінацій, але якщо один пароль потрапить до рук кіберзлочинців, вони зможуть дістати доступ відразу до кількох сервісів або програм.

За даними «O+K Research», в Україні 6% опитаних встановлюють один пароль на всі облікові записи, а 34% - використовують лише кілька паролів. З урахуванням того, що тільки третина українських учасників дослідження використовує 5 і більше захищених паролем сервісів і додатків, можна уявити собі масштаб «дірки» в захисті.

Також відіграє важливу роль у захисті інформації місце зберігання пароля - більшість користувачів (51%) вважають за краще запам'ятовувати їх, що досить непогано, але часто є наслідком спрощення паролів і використання одного пароля для декількох акаунтів. Крім того, 51% опитаних зізналися, хоч принаймні раз забували потрібний пароль. 11% просто записують паролі на стікер і наклеюють на монітор, а 34% використовують для цього звичайний паперовий блокнот. Спеціальні програми для зберігання паролів використовують лише 6% опитаних, хоча саме такі рішення здатні максимально захистити призначені для користувача дані (наприклад, модуль Password Manager у захисному рішенні Kaspersky CRYSTAL).

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка компанії перевищила 612 млн. дол.