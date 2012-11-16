У Бердичеві звели найвищу телевежу

Нова телевежа є найвищою в державі з побудованих за час незалежності України.

РТПС побудована за кошти Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) у рамках стратегії розвитку Концерну і програми перебудови в Україні цифрового телебачення. Кошторисна вартість будівництва – понад 5 млн. грн. Будівництво тривало майже два роки і здійснювалося за сучасними енерго- і матеріалозберігаючими технологіям.

Введення в дію нової РТПС дасть можливість практично в 2 рази збільшити зону покриття території Бердичівського району Житомирської області програмами телеканалів «Інтер», «5 канал», «НТН», «ТЕТ», ТРК «Україна» і Житомирської ОДТРК.

Разом з тим, нова РТПС дає змогу розмістити радіомовні FМ-передавачі комерційного мовлення і устаткування операторів мобільного зв'язку.

«Станція не лише забезпечить повною мірою багатопрограмним якісним телерадіомовленням населення півдня Житомирської області, а й дасть істотний поштовх у розвитку всіх телекомунікаційних мереж регіону», - наголошується в повідомленні.

На новій вежі розміщена антенно-фідерна система для наземного цифрового телевізійного мовлення і найближчим часом почнеться трансляція 32 телевізійних каналів у цифровому форматі DVB-Т2. Очікуваний радіус покриття території – 30 км., обхват населення – більш як 120 тис осіб.

Як зазначили в КРРТ, будівництво нової радіотелевізійної станції було почато 15 листопада 2010 року і тривало майже 2 роки. Необхідність її будівництва визначалася тим, що досі 7 телевізійних передавачів потужністю від 0,1 до 0,5 кВт у м. Бердичів були розміщені в орендованому приміщенні 9-поверхового житлового будинку. Антенні системи були розташовані на металевій конструкції на даху цього будинку з висотою підвісу антен 40 метрів, що не давало змоги забезпечити якісними сигналами всю територію міста, а також створювало проблеми із забезпеченням санітарних норм і не дозволяло розмістити передавачі для забезпечення цифрового телевізійного мовлення ТОВ «Зеонбуд».