США провели випробування нового комплексу ПРО

Збройні сили США провели успішне випробування нового комплексу системи протиракетної оборони (ПРО) на Гаваях, під час якого ракета-перехоплювач нейтралізувала балістичну ракету на останній хвилині польоту, повідомляє в неділю агентство Рейтер.

Проведене випробування протиракетного комплексу мобільного наземного базування продемонструвало спільне функціонування радара, пускової установки і устаткування управління пуском, а також можливості ракети-перехоплювача. Метою випробування було перехоплення ракети за межами атмосфери Землі, повідомило агентство протиракетної оборони США.

За його даними, випробування відбулося у п`ятницю ввечері на гавайському острові Кауаї. За його проведенням спостерігали представники Збройних сил Ізраїлю, Австралії та Об`єднаних Арабських Еміратів.

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення деяких елементів ПРО в Польщі та Чехії. Вартість будівництва європейської частини системи протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 мільярда доларів. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення до неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.

Плани США припускають розміщення десяти ракет-перехоплювачів на території Польщі та станції радіолокації в Чехії. Перша з десяти ракет-перехоплювачів американської системи ПРО може бути поставлена на бойове чергування в Європі вже до 2011 року, повномасштабне розгортання всіх десяти ракет може бути завершено до 2013 року.