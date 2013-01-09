«Найнебезпечніший астероїд сторіччя» виявився на 75% важчим

Європейський космічний телескоп "Гершель" склав першу температурну карту і уточнив розміри астероїда Апофіс, який пролетів на мінімальній відстані від Землі кілька годин тому, повідомляє сайт Європейського космічного агентства (ЕКА). Астероїд Апофіс виявився на 20% "більш товстішим" і на 75% важчим.

Як передає РІА «Новости», астероїд Апофіс (2004 MN4) є зараз найсерйознішою відомою космічною загрозою для Землі. У 2029 році він пройде на відстані близько 37,5 тисячі кілометрів від Землі - на висоті орбіт геостаціонарних супутників. Опинившись у безпосередній близькості від Землі, Апофіс може змінити свою орбіту так, що при наступному зближенні з планетою у 2036 році може зіткнутися з нею.

Сьогодні о 15.43 за московським часом астероїд пролетів на відстані 14,46 мільйона кілометрів від Землі, і астрономи отримали нагоду провести спостереження астероїда зблизька.

Телескоп "Гершель" провів перші спостереження Апофіса у різних зонах інфрачервоного діапазону, а також уточнив його розміри. Якщо колишні оцінки середнього діаметру малої планети давали значення 270 плюс-мінус 60 метрів, то дані "Гершеля" свідчать, що вона трохи "товща": 325 плюс-мінус 15 метрів.

"Збільшення діаметру на 20% дає збільшення наших оцінок маси і об'єму астероїда на 75%", - говорить Томас Мюллер (Thomas Mueller) з Інституту позаземної фізики, який керував аналізом даних "Гершеля".

Теплова карта Апофіса дозволила вченим дати нові оцінки його альбедо, відбивальної здатності. Виявилось, що астероїд більш темний, ніж вважалося: він відбиває тільки 23% світла, при тому що колишні оцінки становили 33%.

Ці дані дозволять краще прогнозувати зміну орбіти Апофіса за рахунок ефекту Ярковського, пов'язаного з нагріванням і охолодженням небесного тіла.