ЗМІ: Вчені виявили сліди найдавнішого життя на планеті

Як повідомляють Вести.ru, до такої думки схиляються учені з університету Старого Домініону (Old Dominion University), які виявили в місцевому пісковику відбитки, які є, судячи з усього, слідами життєдіяльності найдавніших бактерій планети.

У статті, опублікованій за результатами щорічної конференції вчених, що проходила з 4 по 7 листопада в місті Шарлотта, фахівці розповідають, що мова йде про так звані бактеріальні спільноти - ціанобактеріальні мати.

Детальне дослідження складу каменів не виявило присутність жирів, білків і тим паче власне мікробів, однак було виміряно співвідношення ізотопу вуглецю 12C до 13C. Для джерел, не пов'язаних з органікою, одержуваний показник зазвичай становить 1,99. У даному ж випадку вміст ізотопу 13C виявилося значно менше, і вищевказаний параметр був зовсім іншим. Це, на думку дослідників, вказує на активність живих організмів, які колись проживали в цих місцях .

Так як вік каменів оцінюється в 3,49 млрд років, знахідку можна вважати найдавнішим з виявлених слідів життєдіяльності органіки.