Фахівцям важливо дослідити поведінку Ан-148 на грунтовому аеродромі

Реактивний регіональний пасажирський літак Ан-148 прибув до Одеси, де намічені його випробування з розширення умов експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника генерального конструктора Київського авіаційного науково-технічного комплексу імені Антонова Олександра КІВИ, «фахівцям важливо дослідити «поведінку» лайнера на грунтовому аеродромі – ось і вибрали один з таких на території Одеської області».

Перед цим, додав О.КІВА, Ан-148 був випробуваний при базуванні на злітно-посадочних смугах, що обледеніли, мокрих і покритих сльотою. Проте, зазначив він, не менш важлива здатність літака сідати на грунт, затребувана як в країнах-членах СНД, так і в державах Африки, Азії і Латинської Америки.

Довідка УНІАН. «Сімейство» 2-моторних реактивних регіональних лайнерів Ан-148 виробляє АНТК імені Антонова в співпраці з українськими і зарубіжними авіапідприємствами. Ці літаки повинні замінити ряд застарілих пасажирських, вантажопасажирських і вантажних літаків.