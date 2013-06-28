NASA запустила телескоп IRIS для дослідження Сонця

Про це повідомляє Національне агентство з повітроплавання і дослідження космічного простору (NASA).

Телескоп IRIS, на відміну від традиційних стартів, був запущений за технологією так званого повітряного старту - літак-носій L-1011 Stargazer скинув ракету Pegasus XL з телескопом на борту над Тихим океаном, після чого вмикнулися двигуни першого ступеня. Через 10 хвилин телескоп було виведено на орбіту.

Телескоп IRIS вартістю 181 млн дол відноситься до категорії малих космічних апаратів, його вага становить близько 200 кг.

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IRIS може робити знімки кожні кілька секунд. Його завдання - досліджувати маловивчені регіони Сонця.

Телескоп IRIS стане частиною масштабного проекту NASA з вивчення Сонця. Апарат увійде до числа цілої мережі супутників, що досліджують різні ділянки зірки, - від поверхні до зовнішніх шарів її атмосфери, зазначає РБК.