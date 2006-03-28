Японія готується до зоряних воєн

Японські парламентарії підготували закон, що дозволяє використовувати космос у військових цілях, повідомляє PhysOrg.com. Згідно з офіційними даними, до цих пір всі запуски були мирними: цього вимагає резолюція, прийнята ще в 1969 році. Ініціатором закону виступила правляча Ліберально-демократична партія (LDP), яка сподівається затвердити його не пізніше серпня.

Відомо, що після закінчення Другої світової війни Японії було заборонено мати армію, які могли б діяти на території іншої держави. У парламентському комітеті з космічних питань підкреслили, що мета закону - виключно створення засобів захисту. Зокрема, це може знадобитися для протиракетної оборони. Представник комітету нагадав, що необхідність в таких заходах могла виникнути ще в 1998 році, коли Північна Корея влаштувала демонстраційний пуск ракети, що пролетіла над японською територією і впала в Тихий океан.

Перший успішний запуск з території Японії відбувся в 1970 році. З початку цього року аерокосмічне агентство JAXA вже встигло запустити три космічні апарати: багатофункціональний супутник MTSAT-2, апарат дистанційного моніторингу Землі ALOS і інфрачервону обсерваторію ASTRO-F.

Лєнта.ру