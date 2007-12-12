Dell випустила свій перший планшетний ноутбук (фото)

Компанія Dell 11 грудня оголосила про випуск Latitude XT, свого першого планшетного ноутбука, пише Engadget. Ціна новинки, яка надійде в продаж до кінця року, становить 2500 доларів, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNet News.com.

Пристрій має екран з діагоналлю в 12,1 дюйма, відеокарту ATI Radeon X1250 UMA Graphics, процесор Intel Core 2 Solo, що працює на частоті 1,06 гігагерца, гігабайт пам`яті і жорсткий диск об`ємом в 40 гігабайт. Як операційна система використовується Windows Vista Business Edition. Вага Latitude XT - 1,62 кілограма. Батареї вистачає на п`ять годин використання.

Модифікація Latitude XT для роботи поза приміщеннями включає екран з яскравішим підсвіченням, посилену батарею, а також опціональну установку процесора Intel Core 2 Duo і твердотілий накопичувач об`ємом 32 або 64 гігабайти.

Сенсорний екран ноутбука розпізнає як пальці, так і стіло. При цьому пристрій відрізняє випадковий доторк від цільового.

Ноутбук призначений переважно для корпоративного використання. Про плани випуску Latitude XT Dell заявляла ще в травні 2007 року. Працююча модель була анонсована в листопаді.

Ринок планшетних ноутбуків невеликий. Вони займають лише 2,4 відсотка загального ринку ноутбуків.