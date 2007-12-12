Найкурйозніші інтернет-магазини року
Від магії до шкарпеток, від "порнозірок" до картоплі
Компанія Chronopay, яка опрацьовує платежі в Інтернеті, склала рейтинг 10 найкурйозніших онлайн-магазинів 2007 року, йдеться в документі, що надійшов до редакції Ленти.ру.
Перший рядок у ньому посів швейцарський сайт BlackSocks.com, який пропонує клієнтам послугу з регулярної доставки свіжих чорних шкарпеток за ціною в 69 доларів на місяць.
Друге місце зайняв сайт, де пропонується купити за символічну плату (10 центів) договір купівлі-продажу душ.
Третя позиція в рейтингу дісталася магазинові з продажу хом`яків. Породи хом`яків там варіюються від "тестового" до "офігенного" і "дивовижного". Варто зауважити, що онлайн-магазин хом`яків подано як приклад встановлення системи управління контентом UMI.CMS. Утім, в Chronopay заявляють, що за зазначеним посиланням розташований реальний магазин.
Четвертий рядок належить ілюстрованому онлайн-каталогу з продажу ведмедів-порнозірок.
П`ятий дістався голландському магазинові, що продає реманент для вирощування марихуани.
Нижні п`ять рядків рейтингу зайняли:
магазин книжок для накладення заклять;
сайт, що дозволяє знайти партнера для масажу;
платний сайт з надання швидкої магічної допомоги;
голландський магазин, що продає через інтернет галюциногенні гриби;
і нарешті... сервіс з продажу картоплі в мережі.