Китай збудував свій перший пасажирський літак за домогою українських фахівців

Сьогодні відбулося викочування нового 70-місного регіонального реактивного літака ARJ21, виготовленого Першою авіаційною промисловою корпорацією Китаю (AVIC I), в розробці якого брав участь АНТК ім. О.К.Антонова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

У повідомленні зазначається, що відповідно до контракту, укладеного з китайською стороною, фахівці АНТК ім. Антонова провели комплексне проектування, включаючи аеродинамічне проектування суперкритичного крила літака, геометричне визначення і інтегральний аналіз міцності конструкції, а також виконали необхідні випробування в аеродинамічних трубах. Випробування в трубі пройшли не тільки моделі крила, але й інші агрегати літака, а також моделі лайнера в цілому.

В урочистій церемонії викочування взяла участь делегація АНТК ім. Антонова на чолі з генеральним конструктором Дмитром КІВОЮ.

Як зазначив Д.КІВА, «ми високо цінуємо позитивний досвід взаємодії з AVIC I в рамках проекту ARJ21. Ця програма стала одним із важливих етапів нашої довгострокової співпраці з китайськими літакобудівниками. Сьогодні ми продовжуємо її розвиток».