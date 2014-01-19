Новозеландські вчені представили нову версію причини смерті Олександра Македонського

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британську газету The Independent, доктор Лео Шэп з Новозеландського національного центру токсикології вважає, що ”отруєння такою отрутою, як миш'як, виключається з можливих причин смерті, так як в такому випадку смерть б настала занадто швидко”. У той час як ряд дослідників наполягав на тому, що смерть полководця була природною внаслідок раптової хвороби, багато експертів стверджують, що він був отруєний в ході святкової вечері.

Згідно з новим дослідженням, можливою отруйною речовиною могла стати рослина Veratrum album або чемериця біла (родина лілійні), що найімовірніше і стала причиною повільної і болісної смерті македонця. Між тим, доктор Шэп вказав, що, незважаючи на представлену версію, справжня причина смерті Олександра Македонського все одно не може бути доведена.

Існують різні припущення, пов'язані зі смертю полководця у Вавилоні. Це могло бути пияцтво, черевний тиф, малярія, гострий панкреатит, лихоманка Західного Нілу або випадкове або навмисне відправлення.