"Вконтакте" став єдиним сайтом з Європи, який потрапив до топ-10 найбільших соцмереж світу

Про це повідомляють РИА Новости. Очолює рейтинг соцмережа Facebook, якій в лютому виповниться 10 років - за даними Adobe, число зареєстрованих в ній акаунтів оцінюється приблизно в 1,4 мільярда.

Найбільша кількість акаунтів в Facebook - більше 160 мільйонів - зареєстровано в США, в топ-7 країн також входять Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Туреччина та Великобританія. Далі слідує YouTube з мільярдом користувачів, а також китайські соцмережі Qzone і Weibo з 623 і 503 мільйонами користувачів відповідно.

Перед "ВКонтакте" у рейтингу також стоять сайти Twitter, Google+ і LinkedIn, а відразу за російської соцмережею розташувався ще один китайський сервіс Foursquare. Отже, "ВКонтакте" випереджає по аудиторії популярні сервіси Instagram, Pinterest і Foursquare. Як повідомляв Digit.ru напередодні "ВКонтакте"працювала з перебоями, однак до кінця дня відновила роботу. Всього, за даними Adobe на кінець грудня 2013 року, в двадцяти найбільших соцмережах світу зареєстровано понад 5,7 мільярда акаунтів.

Три з топ-20 відбуваються з Китаю, по одній - з Росії ("ВКонтакте"), Бразилії (Orkut) та Іспанії (Tuenti). Як раніше повідомляв Digit.ru доступ до багатьом американським інтернет-сервісів обмежений у Китаї, тому популярність придбали їх місцеві аналоги. Найбільш "старої"соцмережею рейтингу є Friendster, заснований в 2002 році (11 місце, 115 мільйонів користувачів), найбільш "молодий" - запущений в 2013 році відеосервіс Vine від Twitter (15 місце, 40 мільйонів користувачів).

Однак останній вже активно використовується маркетологами - так, телеканал HBO виклав напередодні в Vine п'ять коротких трейлерів нового, четвертого сезону серіалу "Гра престолів", показ якого стартує на початку квітня. Нагадаємо, вчора сайт соцмережі "ВКонтакте" перестав працювати.