"Вконтакте" став єдиним сайтом з Європи, який потрапив до топ-10 найбільших соцмереж світу

11:25, 19 січня 2014
Наука та IT
0 0

Соцмережа "Вконтакте"стала єдиним соціальним інтернет-сервісом з Європи в десятці найбільших соцмереж світу, посівши в ньому восьме місце з 228 мільйонами зареєстрованих користувачів, свідчать дані дослідження компанії Adobe.     

http://usiter.com/

Про це повідомляють РИА Новости. Очолює рейтинг соцмережа Facebook, якій в лютому виповниться 10 років - за даними Adobe, число зареєстрованих в ній акаунтів оцінюється приблизно в 1,4 мільярда.

Найбільша кількість акаунтів в Facebook - більше 160 мільйонів - зареєстровано в США, в топ-7 країн також входять Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Туреччина та Великобританія. Далі слідує YouTube з мільярдом користувачів, а також китайські соцмережі Qzone і Weibo з 623 і 503 мільйонами користувачів відповідно.

Перед "ВКонтакте" у рейтингу також стоять сайти Twitter, Google+ і LinkedIn, а відразу за російської соцмережею розташувався ще один китайський сервіс Foursquare. Отже, "ВКонтакте" випереджає по аудиторії популярні сервіси Instagram, Pinterest і Foursquare. Як повідомляв Digit.ru напередодні "ВКонтакте"працювала з перебоями, однак до кінця дня відновила роботу. Всього, за даними Adobe на кінець грудня 2013 року, в двадцяти найбільших соцмережах світу зареєстровано понад 5,7 мільярда акаунтів.

Три з топ-20 відбуваються з Китаю, по одній - з Росії ("ВКонтакте"), Бразилії (Orkut) та Іспанії (Tuenti). Як раніше повідомляв Digit.ru доступ до багатьом американським інтернет-сервісів обмежений у Китаї, тому популярність придбали їх місцеві аналоги. Найбільш "старої"соцмережею рейтингу є Friendster, заснований в 2002 році (11 місце, 115 мільйонів користувачів), найбільш "молодий" - запущений в 2013 році відеосервіс Vine від Twitter (15 місце, 40 мільйонів користувачів).

Однак останній вже активно використовується маркетологами - так, телеканал HBO виклав напередодні в Vine п'ять коротких трейлерів нового, четвертого сезону серіалу "Гра престолів", показ якого стартує на початку квітня. Нагадаємо, вчора сайт соцмережі "ВКонтакте" перестав працювати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter