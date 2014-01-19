Квиток в один кінець: 200 тисяч людей готові померти на Марсі

Люди відправляться на Марс, щоб заснувати там колонію, пише Inopressa з посиланням на Die Welt.

За підсумками багатоступеневого відбору повинно залишитися від 24 до 40 кандидатів, яким належить пройти семирічний курс навчання. Потім на Марс повинна відправитися перша група з 4 осіб (політ запланований на 2023 рік).

Згодом раз на два роки організатори збираються відправляти на Марс нових людей.Їх повернення на Землю не планується. Фінансувати місію голландський підприємець Бас Лансдорп збирається за рахунок доходів від продажу прав на перегляд прямої відеотрансляції - спочатку з космічного корабля, а потім і з колонії.

Фахівці тим часом сумніваються в доцільності цього проекту, відзначає Die Welt. Через тривале перебування в стані невагомості (політ триватиме не менше 500 днів) люди до моменту прибуття стануть вдвічі слабкіше - для освоєння Червоної планети їм може просто не вистачити сил.