Іранські вчені оголосили про успішну космічну подорож мавпи

Іранські вчені запустили в космос другу мавпу, яка благополучно повернулася на Землю, повідомляє в суботу РИА Новости з посиланням на іранський телеканал Press TV.

«Біо-капсула з живим приматом була відправлена у космос і благополучно повернулася на Землю», - йдеться в повідомленні. Як повідомило агентство IRNA, ракета «Фаграм» на рідкому паливі стартувала в суботу вранці на 120 кілометрів від Землі і повернулася через 15 хвилин польоту.

Президент країни Хасан Роухани привітав всіх, хто був задіяний у роботі над проектом. У січні цього року Іран запустив ракету-носій для виводу на орбіту так званої «капсули життя» - апарату, на борту якого перебувала мавпа. Пізніше ЗМІ повідомили, що апарат успішно повернувся на Землю.

Раніше в ISA повідомили, що запуск мавпи в космос є підготовчою частиною проекту, що передбачає політ у космос людини. Його планується здійснити в найближчі п'ять-вісім років.